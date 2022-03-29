Кто из Африки ездил на ЧМ? Вспомните всех?

Тест перед решающими стыками в Африке.

Сегодня вечером мы узнаем 5 африканских сборных, которые осенью поедут в Катар. Главная интрига – противостояние Сенегала и Египта, которое отцепит от ЧМкого-то из пары Салах и Мане.

А пока мы ждем развязку, предлагаем вам вспомнить все африканские страны, ездившие на чемпионаты мира по футболу – все 13. Чтобы вам было попроще, даем подсказку – сколько раз команда участвовала в ЧМ и годы первой и последней поездки на ЧМ.

Удачи! Хвастайтесь результатами в комментариях.

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Фото: globallookpress.com/SFSI via www.imago-images.de/www.imago-images.de