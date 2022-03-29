Спортивные тесты
Блог

Кто из Африки ездил на ЧМ? Вспомните всех?

чемпионат мира чемпионат мира
квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи
Мохамед Салах Мохамед Салах
квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Садьо Мане Садьо Мане
Футбол Футбол

Тест перед решающими стыками в Африке.

Сегодня вечером мы узнаем 5 африканских сборных, которые осенью поедут в Катар. Главная интрига – противостояние Сенегала и Египта, которое отцепит от ЧМкого-то из пары Салах и Мане.

А пока мы ждем развязку, предлагаем вам вспомнить все африканские страны, ездившие на чемпионаты мира по футболу – все 13. Чтобы вам было попроще, даем подсказку – сколько раз команда участвовала в ЧМ и годы первой и последней поездки на ЧМ.

Удачи! Хвастайтесь результатами в комментариях.

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

Вспомните всех, кто забил 50 и больше голов в РПЛ? Таких уже 32

Фото: globallookpress.com/SFSI via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные