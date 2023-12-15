Такого не было 40 лет: Эмбиид переписывает историю НБА

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид переписывает историю НБА результативными поединками. Центровой набрал 40 очков в матче с «Чикаго»: Эмбиид стал первым баскетболистом своего амплуа с 1982 года, который 12 матчей подряд набирал 30 очков и более.

За 37 минут в игре с «Чикаго» звезда «Сиксерс» добавил 14 подборов и 6 передач. В последний раз сверхвысокую результативность демонстрировал Мозес Мэлоун, сделавший «Филадельфию» чемпионом в 1983-м.

Средние цифры камерунца в нынешнем сезоне удивляют: 34.4 очка, 11.8 подборов, 6 передач и 1.1 перехват. По темпу очков сезон-2023/24 – самый результативный в карьере звездного центрового, а его команда идет третьей на Востоке.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Эмбиид родом из Яунде (столица Камеруна), баскетболом начал заниматься в 15 лет (до этого увлекался волейболом и футболом), на студенческом уровне выступал за «Канзас Джейхокс». На драфте НБА-2014 выбран «Филадельфией» под 3-м номером.

За «Сиксерс» Эмбиид бегает уже седьмой сезон, за это время дважды стал самым результативным игроком регулярки (сезоны-2021/22, 2022/23) и шесть раз съездил на Матч всех звезд. А в этом году признан самым ценным игроком франшизы.