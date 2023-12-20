Один из лучших вратарей КХЛ может уехать в НХЛ. У него 94,1% отраженных при коэффициенте надежности 1,66

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал, что может продолжить карьеру в Северной Америке, если появится возможность. Но пока у него совсем другие цели.

Самонов, которого КХЛ несколько раз признавала лучшим вратарем в лиге, пояснил, что на первом месте у него командные успехи — он уверен, что «Салават» способен бороться за Кубок Гагарина.

Самонов отметил, что топ-клубы в нынешнем сезоне испытывают проблемы. Но сразу оговорился: не стоит делать выводы только по регулярке – в плей-офф играют по-другому. О карьерных целях Самонов сказал, что если получится, поедет в НХЛ, если нет, то продолжит играть в КХЛ. Однако его агент сообщил, что до конца этого сезона никакой обмен не планируется.

Сейчас Самонов один из лучших вратарей КХЛ: за 30 матчей 28-летний кипер отразил 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,66.