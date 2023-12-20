Sportsdaily
Блог

Один из лучших вратарей КХЛ может уехать в НХЛ. У него 94,1% отраженных при коэффициенте надежности 1,66

НХЛ НХЛ
Клубы Клубы
Александр Самонов Александр Самонов
КХЛ КХЛ
Салават Юлаев Салават Юлаев
Хоккей Хоккей

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал, что может продолжить карьеру в Северной Америке, если появится возможность. Но пока у него совсем другие цели.

Самонов, которого КХЛ несколько раз признавала лучшим вратарем в лиге, пояснил, что на первом месте у него командные успехи — он уверен, что «Салават» способен бороться за Кубок Гагарина.

Самонов отметил, что топ-клубы в нынешнем сезоне испытывают проблемы. Но сразу оговорился: не стоит делать выводы только по регулярке – в плей-офф играют по-другому. О карьерных целях Самонов сказал, что если получится, поедет в НХЛ, если нет, то продолжит играть в КХЛ. Однако его агент сообщил, что до конца этого сезона никакой обмен не планируется.

Сейчас Самонов один из лучших вратарей КХЛ: за 30 матчей 28-летний кипер отразил 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,66.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салават? За чашку? Сильно сомневаюсь....
0
0
0
Ответ Троллейбус
Салават? За чашку? Сильно сомневаюсь....
Не сомневайся, не автобус, как в прошлом году, не троллейбус их не остановит.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий