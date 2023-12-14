Тренер «Индианы» о ситуации с Адетокумбо: «‎Наш игрок набрал свое первое очко в НБА. Мы не думали о рекорде Янниса»‎

В матче «Милуоки» и «Индианы» Яннис Адетокумбо установил личный рекорд и рекорд «Бакс» по результативности в одном матче. После матча игроки «Пэйсерс» забрали мяч в раздевалку, что вызвало негодование грека.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл пояснил, что его игроки забрали мяч, не зная о рекорде Янниса:

«Это было первое официальное очко Оскара Чибве в НБА. Мы абсолютно не думали о рекорде Янниса. Наш генеральный менеджер получил удар по ребрам от одного из их игроков. У него, наверняка, ушиб»‎.

Чибве выходил на паркет в финале внутрисезонного турнира и так же набрал 1 очко с линии, однако в официальную статистику та встреча не попала.