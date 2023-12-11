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😨 «Таких других в мире тупо нет. Откуда он взялся?». Ягудин в шоке от уровня русского фигуриста из США

Илья Малинин Илья Малинин
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
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Алексей Ягудин признался, что шокирован уровнем, который показывает американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.

«Я не понимаю, откуда он такой взялся. Просто единственный. Он один, и есть все остальные. То, что говорил Ханю не происходило, а тут человек и говорит и делает. Недавно он выложил видео каскада, двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других тупо в мире просто нет. Мы, когда нам надо, говорим, что он наш. Когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания.

Зачастую говорят «не произноси слово «гениальный». Гениальные - Пушкины, а это - просто мегаталантливый и мегаодаренный спортсмен. Но одно дело - родиться, а другое дело - это потом показывать на соревнованиях.

Видишь его контент в произвольной программе и... Просто руками разводишь и не понимаешь», - заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Илья Малинин - 19-летний американский фигурист. Бронзовый призер чемпионата мира 2023 года и чемпион мира среди юниоров 2022-го. Его родители: Татьяна Малинина и Роман Скорняков - бывшие советские фигуристы.

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