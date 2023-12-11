😨 «Таких других в мире тупо нет. Откуда он взялся?». Ягудин в шоке от уровня русского фигуриста из США

Алексей Ягудин признался, что шокирован уровнем, который показывает американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.

«Я не понимаю, откуда он такой взялся. Просто единственный. Он один, и есть все остальные. То, что говорил Ханю не происходило, а тут человек и говорит и делает. Недавно он выложил видео каскада, двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других тупо в мире просто нет. Мы, когда нам надо, говорим, что он наш. Когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания.

Зачастую говорят «не произноси слово «гениальный». Гениальные - Пушкины, а это - просто мегаталантливый и мегаодаренный спортсмен. Но одно дело - родиться, а другое дело - это потом показывать на соревнованиях.

Видишь его контент в произвольной программе и... Просто руками разводишь и не понимаешь», - заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Илья Малинин - 19-летний американский фигурист. Бронзовый призер чемпионата мира 2023 года и чемпион мира среди юниоров 2022-го. Его родители: Татьяна Малинина и Роман Скорняков - бывшие советские фигуристы.