Знакомьтесь с Марией Браччини – девушкой Янника Синнера: пара впервые вышла в свет вместе

Итальянский теннисист Янник Синнер восстанавливается после изнурительного сезона. После победы на Кубке Дэвиса в Малаге Синнер решил насладиться футболим, посетив матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Боруссией».

Перед матчем Синнер появился на «Сан-Сиро», и болельщики бурно его приветствовали. Клуб вручил Яннику памятную футболку, также у него была возможность встретиться со Златаном Ибрагимовичем.

Во время матча Синнера сопровождала его девушка – итальянская модель Мария Браччини. По слухам, отношения пары начались еще в 2020 году. 22-летний теннисист долгое время скрывал свою вторую половину от публики, теперь, похоже, больше не намерен этого делать.