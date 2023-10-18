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Будни крестного отца😍: Андрей Рублев с Алисой Медведевой перед матчем Итогового турнира АТР против Даниила

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Андрей Рублев Андрей Рублев
Даниил Медведев Даниил Медведев
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Вчера в Итоговом турнире АТР в Турине стартовали Андрей Рублев и Даниил Медведев. Третья ракетка мира Медведев обыграл №5 Рублева– 6:4, 6:2.

«Для меня на корте дружбы не существует. Но когда матч заканчивается, я чувствую себя неудобно перед ним. Я просто пожелаю ему удачи в следующем матче, как и он мне», – говорил Даниил после противостояния. 

Напомним, что Андрей и Даниил не просто соперники, но и близкие друзья, даже кумовья – Рублев является крестным отцом маленькой дочери Медведева Алисы. Поэтому неудивительно, что в сети завирусились милые кадры общения Андрея с крестницей перед матчем.

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