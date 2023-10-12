«Ты немного фанател». Мария Шарапова рассказала о свидании с Новаком Джоковичем📹

Недавно Мария Шарапова со смехом вспоминала о своем свидании с Новаком Джоковичем.

«Мы отыграли небольшой выставочный турнир в Индиан-Уэллсе. Мы играли друг против друга в микст-парном разряде, и ты сказал, что если выиграешь, то мне придется заплатить за ужин. И я такая: «Да ладно, кто вообще этот парень?», – вспоминала Мария.

После того, как Джокович закрепил победу, он рассказал Шараповой об их планах на вечер.

«Ты сказал: «У нас сегодня ужин». Мы пойдем в японский ресторан». Я спросила: «Ты серьезно?» Мы с тобой собираемся ужинать?». Так мы и сделали. В итоге мы пошли на ужин, и это было так забавно, потому что ты вытащил, кажется, старую камеру Kodak, и попросили официанта сфотографировать нас…Думаю, что ты немного фанател в тот момент», — рассказала теннисистка.

«Мария говорит правду», – подтвердил Новак.

Романтические пути Джоковича и Шараповой разошлись, серб женился на своей подруге детства Елене в 2004 году, у них двое детей. Что касается Шараповой, то она и ее бойфренд Александр Гилкс — соучредитель онлайн-аукционного дома Padddle8 – стали родителями в 2022 году.