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😔 Joe Rogan Experience больше не самый популярный подкаст в мире. Комментатора UFC опередила тиктокерша

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Комментатор UFC и популярный ютубер Джо Роган потерял первое место в чартах подкастов Spotify. А виной тому, как не сложно догадаться, очередная звезда ТикТока.

Блог Joe Rogan Experience невероятно популярен в США.

Роган заключил 100-милионную сделку со Spotify, которая помогла ему привлечь в подкаст таких звезд, как Илон Маск и Канье Уэст. О сильнейших бойцах UFC не будем даже вспоминать - это само собой.

New Joe Rogan & Alix Earle rivalry is sparked after UFC icon is dethroned from no.1 Spotify podcast spot by TikTok star | The US Sun

Тем не менее, недавно оказалось, что комментатор UFC имеет плохую репутацию среди женщин. Настолько, что по опросу Change Research, в котором приняли участие больше 1000 девушек в возрасте от 18 до 34 лет, большинство респондентов считают «красным флагом», когда их партнер слушает подкаст Рогана.

Помимо этой грустной новости, самолюбие Джо испытало удар, узнав, что тиктокерша Аликс Эрл опередила его детище в рейтинге самых популярных подкастов Spotify.

Более того, The Joe Rogan Experience уже на третьей позиции. Его обогнал The Diary of A CEO Podcast.

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