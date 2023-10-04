🎥 Самое милое интервью в истории регби! Вместе с отцом с журналистами общался годовалый сын игрока сборной Италии
Во Франции спортсмены продолжают радовать публику красивой игрой на Кубке мира по регби.
Вместе с игроками на турнир приехали и их семьи. И это не могло не обрадовать Томми Аллана, ведь когда его сборная Италии с разгромным счетом уступила команде Новой Зеландии, рядом со спортсменом был его годовалый сын.
Томми решил не расставаться с малышом даже во время беседы с журналистами. В результате мы получили самое трогательное интервью в истории регби.
Видео поделился Уго Монйе, который на Кубке мира работает в качестве журналиста. Экс-регбист оставил забавную подпись к ролику: «Иногда комментатор, иногда вечерняя няня».
В комментарии к Уго пришел Аллан: «Ищем няню на полный рабочий день в Перпиньяне, если тебе это интересно».
Монйе нанес контрольный выстрел в сердца болельщиков, опубликовав еще одно видео с сыном итальянца.
Прелесть!
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