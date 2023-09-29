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🎥 «This Is Scotland»: Джерард Батлер повторил легендарную реплику Леонида на Кубке мира по регби

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Во Франции – в самом разгаре групповой этап Кубка мира по регби. Стадия плей-офф турнира начнется 14 октября, финал назначен на 28 октября.

Разумеется, поддержать свои национальные команды во Пятую республику прилетели и звезды. Актер Джерард Батлер еще до начала турнира снялся в ролике, посвященном сборной Шотландии.

Батлер родился в шотландском городке Пейсли. Актер признавался, что не просто любит регби, но и периодически занимается этим видом спорта в компании своих друзей.

Так что пройти мимо Кубка мира Джерард просто не мог. Перед встречей Шотландии с командой Тонга Батлер общался с журналистами, а в конце беседы выдал эмоциональное: «This Is Scotland!» [Это Шотландия].

Актер переиначил знаменитую реплику своего персонажа – царя Леонида из фильма «300 спартанцев».

Вы, конечно, знаете эту сцену, но на всякий случай напомним:

Ну легендарно!

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