Медведева поделилась теплыми фотографиями из Пекина. В Китае Женя проводит мастер-классы 📸🎥

Женя Медведева прибыла в Китай, где проведет мастер-классы сразу в нескольких городах: Пекине, Гуанчжоу и Ухане.

Первый пункт назначения – столица Поднебесной. Фигуристка в соцсетях поделилась теплыми фотографиями из Пекина:

Женю ждал горячий прием от китайских поклонников.

Фанатов порадовали фото и видео, которыми поделилась фигуристка. Болельщики делятся комментариями в соцсетях:

💭 «Женя, лед, дети-идеально! 🥰 Отличной поездки и позитивных эмоций! Спасибо китайским фанатам за теплую встречу!»

💭 «Думаю, из Жени получился бы хороший тренер».

💭 «Добро пожаловать в Китай! Желаю обзавестись приятными воспоминаниями».

💭 «Супер, спасибо китайским поклонникам за такой тёплый прием».

💭 «Профессионал, за все что берется❤️ Женечка, успехов и здоровья!»

4 октября – последний день пекинских мероприятий Медведевой, на вечер среды у спортсменки запланирована встреча с фанатами.

Затем Евгения отправится в Гуанчжоу, а завершит свою поездку Женя в Ухане, где также пройдут мастер-классы и встреча фанатов с фигуристкой.