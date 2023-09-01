Валерий Ангелопол дал очедной комментарий после распада дуэта Валерия с Василисой Кагановской в танцах на льду:

«Мой новый тренер настоятельно порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься, я очень хочу кататься и буду кататься, несмотря на чье‑либо мнение.

Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ко мне начали возвращаться люди, которых я не ожидал снова увидеть в своем кругу. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Ну, а я продолжаю. Никаких комментариев я давать не буду, я докажу делом.

Надо понимать другой момент: если я молчу — это не значит, что мне нечего сказать. Пускай люди думают, как хотят и как им навязали, другой момент, что они заложники ситуации и не знают правды.

Но я считаю, что обязан сказать следующие слова, хотя бы здесь, раз вживую мне не дали этого сделать.

Я хочу поблагодарить весь штаб команды Крыловой за все годы работы. Я получил хороший, ценный и незабываемый опыт. Мы многое одолели, многого достигли вместе.

Спасибо большое Василисе за пройденный совместный путь, он был тяжелым, длинным и ярким. Хочу пожелать ей всего самого наилучшего, чтобы она достигла своих целей и была счастлива.

Спасибо большое Анжелике Крыловой, очень много она для нас сделала, и я очень рад, что Василиса продолжит свой путь под ее руководством. Отдельное спасибо дорогому Максиму Евгеньевичу (Ставискому), я не представляю свои 5 лет без этого человека.

Хочу отдельное спасибо сказать ребятам в этой группе — это самый дружный и сплоченный коллектив, в котором я катался. Желаю каждой паре сиять и занимать самые высокие места. У меня все, спасибо».