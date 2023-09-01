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🤯 «Ссоры, шантаж и страдания». Пары Ангелопол/Кагановская больше нет. А в чем дело?

Василиса Кагановская Василиса Кагановская
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Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
Фигурное катание Фигурное катание

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался.

Наше фигурное катание сложно удивить подобной новостью, но в этот раз, пожалуй, удалось.

Дело в том, что у фигуристов произошел довольно странный конфликт, который, пожалуй, лучше всего изучить с помощью их же слов.

Версия Василисы Кагановской:

«Дорогие друзья, как вы уже видели - нашей пары больше не существует. Это правда, а не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану.

Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю, он говорил ее своему другу и моей маме. И она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным. Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, плохо работаю и ужасно к нему отношусь.

Мы с Анжеликой Алексеевной сделали все, что бы сохранить пару и на какое-то время это получилось. Мы все обговорили и готовились все это время к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение.

Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала разные решения, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался.

Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры».

Версия Анжелики Крыловой (тренер пары):

«Василиса и Валера больше не катаются вместе. Да, у ребят были конфликты летом, но мы их уладили и сейчас уже вроде не было никаких предпосылок, мы активно готовились к прокатам.  Но вот так вышло. Это было Валерино решение. Я как тренер совершенно не согласна с ним. С моей стороны было принято множество всевозможных попыток сохранить дуэт.  Валера в моей группе больше кататься не будет. Василиса остается кататься у меня в группе и на данный момент находится в поиске партнера.  Прошу прессу не беспокоить меня сейчас».

Слова Валерия Ангелопола:

«Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе.

Если мой бывший тренер или бывшая партнерша захотят высказаться - это их выбор, я промолчу, всем всего самого наилучшего, искренне».

Напомним, что пара Ангелопол/Кагановская были победителями финала российской серии Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду.

Накануне они попали в список участников контрольных прокатов сборной России.

2 комментария

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Игнатий Вдовиченко
Человек просто не хотел больше кататься с этой девочкой. На него насели все, она, тренер, её родители. Ну вот и выкатил такой контракт чтобы от него отстали – получилось. Поэтому и не даёт никакие комментарии.
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Altim
Конечно ты ничего не скажешь, но не потому что мужик, а потому что тебе стыдно и нечего сказать в свою поддержку. Поступил как баба, в общем-то.
+3
-1
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