WTA приняла решение провести Итоговый турнир 2023 года в Саудовской Аравии.

Как и ожидалось, это решение понравилось далеко не всем поклонникам тенниса, особенно, в его женской части.

Болельщики раскритиковали руководство WTA за «отсутствие заботы о женщинах», которым придется заканчивать сезон в такой «мизогинистической» стране.

💭 «К чему только не приводит лицемерие и деньги».

💭 «Давайте проясним: ничего не случится с Касаткиной, ее девушкой или любым другим игроком, потому что, как правило, саудовцы снисходительны к иностранцам. Настоящая проблема заключается в том, что WTA делает Саудовскую Аравию похожей на промоутера женщин и женского спорта...»

💭 «WTA не спешила объявлять о месте проведения финала, потому что зачем им лишняя критика? Они откажутся от любых амбиций, чтобы получать доход от билетов».

💭 «Как ужасно. Люди критиковали меня, когда я написала, что мужчина, управляющий женским туром, не очень хорош. Видимо, я была права».

💭 «Проведение женского мероприятия в одной из самых женоненавистнических стран мира».

💭 «Это ужасно».

💭 «У некоторых из нас есть принципы, и мы бы не посетили Саудовскую Аравию, даже если бы могли себе это позволить».