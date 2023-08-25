🤬 «К чему только не приводит лицемерие и деньги». Реакция соцсетей на решение провести Итоговый турнир WTA в Саудовской Аравии
WTA приняла решение провести Итоговый турнир 2023 года в Саудовской Аравии.
Как и ожидалось, это решение понравилось далеко не всем поклонникам тенниса, особенно, в его женской части.
Болельщики раскритиковали руководство WTA за «отсутствие заботы о женщинах», которым придется заканчивать сезон в такой «мизогинистической» стране.
💭 «К чему только не приводит лицемерие и деньги».
💭 «Давайте проясним: ничего не случится с Касаткиной, ее девушкой или любым другим игроком, потому что, как правило, саудовцы снисходительны к иностранцам. Настоящая проблема заключается в том, что WTA делает Саудовскую Аравию похожей на промоутера женщин и женского спорта...»
💭 «WTA не спешила объявлять о месте проведения финала, потому что зачем им лишняя критика? Они откажутся от любых амбиций, чтобы получать доход от билетов».
💭 «Как ужасно. Люди критиковали меня, когда я написала, что мужчина, управляющий женским туром, не очень хорош. Видимо, я была права».
💭 «Проведение женского мероприятия в одной из самых женоненавистнических стран мира».
💭 «Это ужасно».
💭 «У некоторых из нас есть принципы, и мы бы не посетили Саудовскую Аравию, даже если бы могли себе это позволить».
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