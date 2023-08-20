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Девушка нашей молодой звезды НХЛ – 21-летняя американская модель с непростой судьбой. Сейчас учит русский и не против переехать в Россию 😍😍😍

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Андрей Свечников Андрей Свечников
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Андрей Свечников уже стал одним из самых ярких нападающих НХЛ, однако в прошлом сезоне помогать «Каролине» в плей-офф мешали травмы. К марту свечников набрал 55 очков, но порвал крестообразные связки и досматривал сезон дома.

От одиночества спасала подруга – 21-летняя американская модель Джулия Хэмилтон. Девушка окончила Университет Либерти со степенью младшего специалиста по бизнесу. Cейчас работает моделью в рекламном агентстве. В соцсетях она сообщала, что учит русский язык и не против переехать в Россию.

Мама Джулии – Кэти Хэмилтон, звезда американского реалити. Она оставила фамилию известного бывшего мужа – бейсболиста Джоша Хэмилтона, с которым была вместе с 2004 по 2015 год. Спортсмен лечился от наркомании и алкоголизма, а однажды побил одну из своих трех дочерей. Джулия тоже носит фамилию Хэмилтон, хотя появилась на свет до отношений матери с бейсболистом.

Об отношениях модели и хоккеиста стало известно в феврале 2021 года, когда в сторис Джулия ответила на вопрос, есть ли у нее парень. Она выложила фото со Свечниковым и написала: «Да».

Джулия Хэмилтон и Андрей Свечников
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон
Модель Джулия Хэмилтон

4 комментария

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Tackleberry
Сиськи норм))
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zukarello
Аппетитный пирожок
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-1
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Вячеслав Тотров
подтвердила все шаблоны о девушках спортсменов
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Don Cherry 67
такой себе рязанский образ на последней фотке
0
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