Андрей Свечников уже стал одним из самых ярких нападающих НХЛ, однако в прошлом сезоне помогать «Каролине» в плей-офф мешали травмы. К марту свечников набрал 55 очков, но порвал крестообразные связки и досматривал сезон дома.

От одиночества спасала подруга – 21-летняя американская модель Джулия Хэмилтон. Девушка окончила Университет Либерти со степенью младшего специалиста по бизнесу. Cейчас работает моделью в рекламном агентстве. В соцсетях она сообщала, что учит русский язык и не против переехать в Россию.

Мама Джулии – Кэти Хэмилтон, звезда американского реалити. Она оставила фамилию известного бывшего мужа – бейсболиста Джоша Хэмилтона, с которым была вместе с 2004 по 2015 год. Спортсмен лечился от наркомании и алкоголизма, а однажды побил одну из своих трех дочерей. Джулия тоже носит фамилию Хэмилтон, хотя появилась на свет до отношений матери с бейсболистом.

Об отношениях модели и хоккеиста стало известно в феврале 2021 года, когда в сторис Джулия ответила на вопрос, есть ли у нее парень. Она выложила фото со Свечниковым и написала: «Да».