Sportsdaily
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Стефанос Циципас признался, о чем соврал Пауле Бадосе на их первом свидании

Паула Бадоса Паула Бадоса
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Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Теннис Теннис

Паула Бадоса и Стефанос Циципас, пожалуй, самая красивая пара в теннисе.

Они оба были очень активны в социальных сетях в последнее время и даже делились некоторыми интимными подробностями и забавными случаями из совместной жизни.

Так Паула отреагировала на появление грека на мероприятии для СМИ, на котором он рассказал, что немного солгал на их первом свидании.

Выступая на Tennis Talks, Стефанос поделился историей с первого свидания с Бадосой.

«Теперь я большой поклонник Bad Bunny и Maluma», — начал он.

«Я слушаю реггетон и испанские песни с утра и до вечера – это моя реальность».

«Моя девушка спросила меня: «Ты знаешь, кто такой Bad Bunny?» на нашем первом свидании, и это был вопрос с подвохом, он бы мог повлиять на ее мнение обо мне».

«Я ответил: «Конечно, я знаю». На самом деле, я понятия не имел, кто такой Bad Bunny».

Паула Бадоса сразу же прокомментировала этот забавный момент в социальных сетях, поделившись им со своими подписчиками.

«Я умираю, маленькая ложь, чтобы пройти тест на первом свидании», — написала она.

1 комментарий

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Арг
Подвох был, но не такой. Обычная подстройка под клиента. Примерно как вор перебирает отмычки
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