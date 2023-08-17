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Свадьба Косторной и Куницы: самые романтичные кадры 💞 📸

Алена Косторная Алена Косторная
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Георгий Куница
Фигурное катание Фигурное катание

12 августа фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сыграли свадьбу.

Георгий поделился романтичными кадрами с самого важного дня для пары.

Алена и Георгий сообщили о помолвке в мае.

Косторной 19 лет, она чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. О ее переходе в пары стало известно в начале этого года.

Кунице 20 лет, он соревнуется в парах с 2021-го и является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров (в дуэте с Евгенией Тумановой).

Еще раз поздравляем пару!

Источник: социальные сети Георгия Куницы 

3 комментария

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Арг
А чо невеста такая страшная? Надеюсь, он хорошее приданое взял за такое
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