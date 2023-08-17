12 августа фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сыграли свадьбу.

Георгий поделился романтичными кадрами с самого важного дня для пары.

Алена и Георгий сообщили о помолвке в мае.

Косторной 19 лет, она чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. О ее переходе в пары стало известно в начале этого года.

Кунице 20 лет, он соревнуется в парах с 2021-го и является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров (в дуэте с Евгенией Тумановой).

Еще раз поздравляем пару!

Источник: социальные сети Георгия Куницы