Свадьба Косторной и Куницы: самые романтичные кадры 💞 📸
12 августа фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сыграли свадьбу.
Георгий поделился романтичными кадрами с самого важного дня для пары.
Алена и Георгий сообщили о помолвке в мае.
Косторной 19 лет, она чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. О ее переходе в пары стало известно в начале этого года.
Кунице 20 лет, он соревнуется в парах с 2021-го и является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров (в дуэте с Евгенией Тумановой).
Еще раз поздравляем пару!
Источник: социальные сети Георгия Куницы
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