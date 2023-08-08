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«Как изменились радости жизни…» Роману Костомарову пришли новые протезы - теперь он может бегать и прыгать

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Роман Костомаров Роман Костомаров
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился радостной новостью с фанатами. Теперь он может бегать - все благодаря новым протезам.

И даже прыгать.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать.

Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни…» - написал 46-летний спортсмен.

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