Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился радостной новостью с фанатами. Теперь он может бегать - все благодаря новым протезам.

И даже прыгать.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать.

Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни…» - написал 46-летний спортсмен.