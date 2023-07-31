Sportsdaily
Блог

🎉 У шоу Плющенко триумф в Китае: на каждом выступлении аншлаг, а фанаты ждут фигуристов у автобусов

Клубы Клубы
Александра Трусова Александра Трусова
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
ледовые шоу ледовые шоу
Фигурное катание Фигурное катание

Пекинское турне команды Евгения Плющенко проходит как нельзя лучше. к своему экватору.

Олимпийский чемпион пять раз выступил с шоу «Лебединое озеро», а теперь планирует показать китайскому зрителю «Щелкунчика».

«Мы давно выступаем в Китае. И я очень рад, что мое ледовое шоу - первое подобное мероприятие, которое состоялось здесь после пандемии. Рады, как все проходит. Думаю, мы будем сотрудничать и дальше, приедем сюда вновь», - прокомментировал успех Евгений Плющенко.

Просто посмотрите, как встречают Александру Трусову.

«Ожидания от нового сезона в фигурном катании самые лучшие. ФФККР делает все, чтобы мы соревновались. Делает Гран-при внутри страны, разные коммерческие соревнования.

Хочу поблагодарить их за это. Наш новый президент федерации Антон Сихарулидзе и ее гендиректор Александр Коган делают все для российского фигурного катания», - добавил Евгений Плющенко.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий