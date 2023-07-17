🤩 Алина Загитова анонсировала в соцсетях строительство новой ледовой арены в Татарстане. Проект будет сдан уже в декабре!
Алина Загитова анонсировала строительство новой ледовой арены в Татарстане.
«В Татарстане очень много спортивных арен. Но! Льда много не бывает😊
Очень круто, что появляются новые арены. Вот такой новый каток построит «Татнефть» в Нижнекамске для хоккея и фигурного катания.
Уже хочу попробовать этот лед. Строители обещают закончить арену к декабрю, так что в следующем году попробуем провести мастер-класс в Нижнекамске вместе с «Татнефтью», - написала фигуристка в соцсетях.
А вот и проект нового ледового дворца.
Строительство уже началось! Объект обещают сдать к декабрю 2023 года.
Новый стадион станет домом для Академии хоккея «Ак Барс» в Нижнекамске, которая начнет готовить хоккеистов для системы хоккейного клуба «Ак Барс». Также на «ТАНЕКО Арене» планируется открытие секции фигурного катания. В свободное от детских тренировок время каток будет доступен для жителей города.
В проект спортивного комплекса площадью 3 тыс. м² заложены ледовое поле размером 60х26 метров, тренажерный зал и раздевалки.
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