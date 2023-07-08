«Дерзкая готовка» с милой фигуристкой.

Фигуристка Анна Щербакова посетила шоу на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где рассказала много ранее неизвестных фактов о себе.

«Безусловно, конкуренция есть, она огромная именно на льду. Мы к этому привыкли. Постоянно в этой конкуренции находимся. У нас здоровое отношение к этому. Не было историй, что кто-то с кем-то ругается, что-то плохое пытается сделать. Всегда уважительное отношение друг к другу, даже если вы не являетесь друзьями. Тренеры никогда не стравливают нас. «Хочешь быть лучшим - доказывай делом». Нас учат уважать друг друга, не мешать на льду, не подрезать друг друга.

Все мои друзья, так или иначе, из фигурного катания, потому что это мой круг общения. Сейчас с Алиной Загитовой хорошо общаемся. Очень много времени вместе проводим и на тренировках, и на поездках в шоу, и вне льда. Недавно виделась с Аленой Косторной, буквально два года назад мы с ней постоянно боролись за первое-второе место, при этом поддерживаем хорошие отношения, общаемся.

Первый мой любимый вид спорта - это фигурное катание, а второй - гимнастика. Я очень люблю художественную гимнастику, в Новогорске мы с девочками часто пересекаемся, общаемся.

Если у меня будет дочка, я точно хочу, чтобы она занималась спортом. Но не уверена, что это будет профессионально. Я не хочу, чтобы она пережила все это», - призналась Щербакова.