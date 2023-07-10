Потрясающий успех россиянина Романа Сафиуллина не остался без внимания западных любителей тенниса.

25-летний теннисист, располагающийся на 92-й строчке рейтинга ATP, сенсационно пробился в четвертьфинал Уимблдона, расправившись с Денисом Шаповаловым в четырех сетах (3:6, 6:3, 6:1, 6:3).

В четвертьфинале Роман встретится с итальянцем Янником Синнером, который является восьмой ракеткой мира.

Иностранные любители тенниса в шоке от прогресса Сафиуллина.

💭 «Похоже, русские очень злы из-за последнего года, когда их не допустили на Уимблдон».

💭 «Сафиуллин - новый Карацев».

💭 «Сафиуллин - неограненный алмаз, который раскрылся только в 25 лет».

💭 «Внезапно! Сафиуллин выдает великолепный турнир. Успехов!»

💭 «Сафиуллин победил трех левшей подряд. Ирония в том, что до этого на траве он проиграл левшам все пять матчей из пяти. Что за неделю он выдал!»

💭 «Просто стыд, что до воскресенья успехи Сафиуллина никак не были отмечены журналистами. Теперь он сделает скачок на 40 с лишним мест в рейтинге».

💭 «Сафиуллин - настоящая темная лошадка турнира. Русские явно приехали на этот Уимблдон, чтобы запомниться и оставить большой след».

💭 «Три вещи, которые нужно знать о Романе Сафиуллине: он забыл заявиться на «Ролан Гаррос», у него нет спонсорского соглашения ни с одной компанией-производителем экипировки, он вышел в четвертьфинал на Уимблдоне».