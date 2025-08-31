🔥 «Да, я ее взял. Если бы вы были быстрее, она была бы ваша». Польский предприниматель признался, что перехватил кепку у ребенка. А еще он грозится судом – всем 🔪

Вчера мы рассказали об омерзительном эпизоде, случившемся на US Open – мужчина отобрал кепку с автографом у ребенка.

Сомнений уже нет. «Злодеем» оказался польский предприниматель – Петр Шчерек.

Он уже и сам прокомментировал нашумевший эпизод, наверняка серьезно повлиявший на его будни.

Ох… Приготовьтесь.

«Недавний инцидент на теннисном матче вызвал невероятный резонанс в интернете. Все дело, конечно же, в знаменитой кепке. Да, я ее взял. Да, я сделал это быстро. Но, как я всегда говорил, в жизни действует принцип «кто первый, тот и прав. Я понимаю, что некоторым это может не понравиться, но, пожалуйста, давайте не будем делать из кепки глобальный скандал. Это всего лишь кепка.

Если бы вы были быстрее, она была бы ваша. Что касается ненависти в интернете, я напоминаю вам, что оскорбление публичного лица влечет за собой юридическую ответственность. Все оскорбительные комментарии, клевета и инсинуации будут проанализированы на предмет возможности передачи дела в суд», – написал Шчерек в соцсетях.

Снова разочаровались в людях?

