🤮 Гадость на US Open: Мужчина отобрал у ребенка кепку с автографом

Вот за это мы и не любим теннис.

Польский теннисист Камил Майхржак расписывался на атрибутике фанатов после победы над Кареном Хачановым в матче второго круга US Open.

И случилось нечто странное.

Объяснять что-то излишне. Но соцсети очень возмутились и даже выяснили личность «преступников», которую позже подтвердили крупные СМИ (Marca и Financial Express). Петр Шчерек – владелец крупной польской компании, специализирующейся на производстве брусчатки. Девушка – его жена.

Немного комментариев.

💭 «Давайте прославим этих польских воров».

💭 «Вы должны найти его и заставить вернуть кепку ребенку. Это единственное решение».

💭 «Надеюсь, ребенку компенсируют это».

💭 «Вот ублюдок. Но хорош, черт возьми».

💭 «Нужно пристыдить этого дядю».

И счастливый конец: Майхржак узнал о произошедшем и попросил в соцсетях помочь найти мальчика, чтобы он мог подарить ему кепку. Так и случилось.