Sportsdaily
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😩 Исторический бильярдный матч прервали в решающий момент. Шон Сторри мог выиграть £180 тысяч, но ему не хватило секунды - «экоактивисты» залили стол пивом 😡

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Бильярдный матч был прерван из-за выброшенной из зала бутылки пива.

Виновниками в очередной раз стали активисты Just Stop Oil.

Один из таких случаев недавно произошел на чемпионате мира по снукеру, когда оранжевый порошок рассыпали на стол прямо во время матча.

Теперь же нападению подверглись Шон Сторри и Иэн Али, матч которых прервало разлитое пиво.

Примечательно, что на кону были £180 тысяч. Это самая большая ставка в истории бильярда.

Матч прервался в идеальный момент, когда счет был равный, 29-29.

Сторри был в шаге от победы, но буквально за секунду до решающего удара один из зрителей выбросил бутылку пива на стол, подвинув белый шар.

3 комментария

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banchik1
Д,б
+4
-1
+3
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Aktan
Клоуны
0
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Роман Тарасов
тот кто кинул теперь должен ему эти деньги - все просто....) найдут и заберут......
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