Ну и зачем?

Фигуристка Евгения Медведева решила показать подписчикам один из элементов фигурного катания, но без коньков.

Началось все с настороженной фразы: «Я захожу дупель. Есть два варианта: успех и то, что я развалюсь. Делаем ставки».

Лучше бы Женя этого не делала.

«Как оказалось, она все таки развалилась, ибо потянула связки на ноге и теперь хз как кататься🤡Спокойной ночи🎪💊».

Все выглядело, как «успех», но, судя по тексту под видео, Медведева потянула связки.

Источник - соцсети Медведевой