🤡 «Развалилась». Женя Медведева решила показать элемент из фигурки в зале. Теперь у нее травма
Ну и зачем?
Фигуристка Евгения Медведева решила показать подписчикам один из элементов фигурного катания, но без коньков.
Началось все с настороженной фразы: «Я захожу дупель. Есть два варианта: успех и то, что я развалюсь. Делаем ставки».
Лучше бы Женя этого не делала.
«Как оказалось, она все таки развалилась, ибо потянула связки на ноге и теперь хз как кататься🤡Спокойной ночи🎪💊».
Все выглядело, как «успех», но, судя по тексту под видео, Медведева потянула связки.
Источник - соцсети Медведевой
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