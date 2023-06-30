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🤡 «Развалилась». Женя Медведева решила показать элемент из фигурки в зале. Теперь у нее травма

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Ну и зачем?

Фигуристка Евгения Медведева решила показать подписчикам один из элементов фигурного катания, но без коньков.

Началось все с настороженной фразы: «Я захожу дупель. Есть два варианта: успех и то, что я развалюсь. Делаем ставки».

Лучше бы Женя этого не делала.

«Как оказалось, она все таки развалилась, ибо потянула связки на ноге и теперь хз как кататься🤡Спокойной ночи🎪💊».

Все выглядело, как «успех», но, судя по тексту под видео, Медведева потянула связки.

Источник - соцсети Медведевой

4 комментария

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Kanonir152
После увиденного теперь у меня травма
+6
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Ivan Ivanych
Пузо у неё сразу в лобок переходит. Смотрится не очень.
+2
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miladoc1
Медведева без фотошопа - немного страшно 😉🙄😂
+2
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Agent Smith
Здоровья
+1
0
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