Sportsdaily
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❤️😍 Вряд ли сегодня вы увидите что-то более трогательное. Семья Энди Маррея устроила теннисисту сюрприз в Ноттингеме — его реакция бесценна

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Разве не чудо?

За две недели Энди Маррей выиграл два «Челленджера», но самым приятным сюрпризом для спортсмена стала поддержка его семьи на трибунах.

Теннисист подошел к Уимблдону в хорошей форме: 11 июня он победил в Сербитоне, а спустя неделю — в Ноттингеме. Когда Маррей давал интервью после триумфальной финальной встречи с Артуром Казо, проходившей в День отца, он сказал, что на данный момент у него есть одно желание:

«Надеюсь, я успею вернуться домой, чтобы увидеть своих детей в День отца. Так что, надеюсь, я приеду до того, как они лягут спать, завтра отдохну, а потом начну подготовку к Queen’s Club и…»

Маррея прервал крик с трибун. Теннисист поднял взгляд и увидел, что его жена и дети приехали его поддержать.

«Боже мой!» — воскликнул он — «Я не знал, что они здесь. Я понятия не имел, что они придут. Они приехали на прошлой неделе на финал в Сербитоне, но пошел дождь. Им пришлось уйти, потому что детям пора было идти спать, и они пропустили конец игры. Так что это здорово, что им удалось прийти сегодня. Я не знаю, сколько их здесь. Но спасибо, ребята».

Два важные победы в один день.

1 комментарий

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Ludmila
Ким - большая молодец, что организовала это так, чтобы и не отвлечь его от финала, и чтобы дети всё увидели. Сэру очень повезло с женой.
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