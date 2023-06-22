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«Оцените по 10-бальной шкале». Олимпийская чемпионка по гимнастике продемонстрировала свою гибкость в центре Москвы

Анастасия Татарева
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Никаких комплексов.

Гимнастка Анастасия Татарева, которая в 2016 году завоевала золото в групповом многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, продемонстрировала свою удивительную гибкость.

Татарева выложила в своих социальных сетях видео, на котором она задирает ногу выше головы во время прогулки по центру Москвы.

«Оцените по 10-бальной шкале🖤», — подписала гимнастка свой пост.

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