Никаких комплексов.

Гимнастка Анастасия Татарева, которая в 2016 году завоевала золото в групповом многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, продемонстрировала свою удивительную гибкость.

Татарева выложила в своих социальных сетях видео, на котором она задирает ногу выше головы во время прогулки по центру Москвы.

«Оцените по 10-бальной шкале🖤», — подписала гимнастка свой пост.