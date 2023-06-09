Не хватает только Цоя.

Фигуристка Евгения Медведева отправилась в долгожданный отпуск.

Юная звезда уже несколько дней отдыхает на крохотном острове в Индийском океане.

Девушка совершенно не скрывает своего местоположения, оставив геометку. Думает, что там нет ее фанатов? Ха!

Манафару - один из двух курортных островов атолла Хаа Алифу, принадлежащего Мальдивским островам. Это самый северный курортный остров на Мальдивах.

Что по цене? Скажем так - дорого, но не Плющенко.

Снять на неделю номер в отеле обойдется в 220 тысяч рублей (завтрак включен). Плюс перелет.

Ладно, что там у Жени? Ветерок.

«Я вам кинула геолокацию, не запоминайте - здесь красиво», - дразнит подписчиков Медведева.

А еще там жуткие сколопендры, которых призывают не бояться.

У Жени есть даже личный бассейн.

Ну и самое главное в любом отдыхе - хорошая компания. 🤍

Рады за Женю?