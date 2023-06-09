🥰🥰🥰 Женя Медведева уехала отдыхать на Мальдивы с новым бойфрендом. Ветер, сколопендры и кока-кола - все, что нужно для счастья фигуристки
Не хватает только Цоя.
Фигуристка Евгения Медведева отправилась в долгожданный отпуск.
Юная звезда уже несколько дней отдыхает на крохотном острове в Индийском океане.
Девушка совершенно не скрывает своего местоположения, оставив геометку. Думает, что там нет ее фанатов? Ха!
Манафару - один из двух курортных островов атолла Хаа Алифу, принадлежащего Мальдивским островам. Это самый северный курортный остров на Мальдивах.
Что по цене? Скажем так - дорого, но не Плющенко.
Снять на неделю номер в отеле обойдется в 220 тысяч рублей (завтрак включен). Плюс перелет.
Ладно, что там у Жени? Ветерок.
«Я вам кинула геолокацию, не запоминайте - здесь красиво», - дразнит подписчиков Медведева.
А еще там жуткие сколопендры, которых призывают не бояться.
У Жени есть даже личный бассейн.
Ну и самое главное в любом отдыхе - хорошая компания. 🤍
Рады за Женю?
Гламурная тусовка ! Ну пустите ее уже наконец к себе