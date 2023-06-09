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🥰🥰🥰 Женя Медведева уехала отдыхать на Мальдивы с новым бойфрендом. Ветер, сколопендры и кока-кола - все, что нужно для счастья фигуристки

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Не хватает только Цоя.

Фигуристка Евгения Медведева отправилась в долгожданный отпуск.

Юная звезда уже несколько дней отдыхает на крохотном острове в Индийском океане.

Девушка совершенно не скрывает своего местоположения, оставив геометку. Думает, что там нет ее фанатов? Ха!

Манафару - один из двух курортных островов атолла Хаа Алифу, принадлежащего Мальдивским островам. Это самый северный курортный остров на Мальдивах.

Что по цене? Скажем так - дорого, но не Плющенко.

Снять на неделю номер в отеле обойдется в 220 тысяч рублей (завтрак включен). Плюс перелет.

Ладно, что там у Жени? Ветерок.

«Я вам кинула геолокацию, не запоминайте - здесь красиво», - дразнит подписчиков Медведева.

А еще там жуткие сколопендры, которых призывают не бояться.

У Жени есть даже личный бассейн.

Ну и самое главное в любом отдыхе - хорошая компания. 🤍

Рады за Женю?

3 комментария

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pasmike
Нафиг не сдались эти частные новости
+2
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+2
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Таня Зимина
Очень рада,что у Жени всё хорошо!
0
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Maksat S
Эта никак не уймется.
Гламурная тусовка ! Ну пустите ее уже наконец к себе
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