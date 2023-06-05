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🤍 «5 лет вместе, 1 день в браке». В России появилась новая спортивная семья - Константин Кучаев и Елена Радионова поженились!

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Свершилось. Фигуристка Елена Радионова и футболист ЦСКА Константин Кучаев поженились!

Молодожены поделились радостным событием в соцсетях.

Товарищ Кучаева по команде Федор Чалов сократил количество холостых друзей.

Пару поздравила даже Татьяна Анатольевна Тарасова!

А выглядело это так.

Кстати, как вам платье невесты? Многие отметили в комментариях, что Лена выглядит в нем сногсшибательно, но ходить в нем, судя по всему, чересчур неудобно.

3 комментария

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Durica, seme4ki, MissMosh
Красивая пара, подходят друг другу, только платье у Лены неудобное, наступала постоянно😊
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Контрольный выстрел
Костя, пару отгрузи 11-го)
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Чемпион Людей
Ответ Контрольный выстрел
Костя, пару отгрузи 11-го)
с лавки будет проблематично
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