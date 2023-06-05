🤍 «5 лет вместе, 1 день в браке». В России появилась новая спортивная семья - Константин Кучаев и Елена Радионова поженились!
Свершилось. Фигуристка Елена Радионова и футболист ЦСКА Константин Кучаев поженились!
Молодожены поделились радостным событием в соцсетях.
Товарищ Кучаева по команде Федор Чалов сократил количество холостых друзей.
Пару поздравила даже Татьяна Анатольевна Тарасова!
А выглядело это так.
Кстати, как вам платье невесты? Многие отметили в комментариях, что Лена выглядит в нем сногсшибательно, но ходить в нем, судя по всему, чересчур неудобно.
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