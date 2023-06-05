Свершилось. Фигуристка Елена Радионова и футболист ЦСКА Константин Кучаев поженились!

Молодожены поделились радостным событием в соцсетях.

Товарищ Кучаева по команде Федор Чалов сократил количество холостых друзей.

Пару поздравила даже Татьяна Анатольевна Тарасова!

А выглядело это так.

Кстати, как вам платье невесты? Многие отметили в комментариях, что Лена выглядит в нем сногсшибательно, но ходить в нем, судя по всему, чересчур неудобно.