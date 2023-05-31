💃 Improvisation. Загитова показала тренировку по хореографии - зашло не всем
Мнения разделились.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала фанатов новой видеозаписью с очередной тренировки. На этот раз девушка изменила катку с паркетом.
Не все оценили танцы Загитовой.
💭 «Талантливо и музыкально!»
💭 «Потрясающая импровизация!»
💭 «Алина ты сама себе хореограф!!!!Молодец👏👏👏👏👏».
💭 «Возможно - это возрастное. Повзрослеет.)))»
💭 «Нет, это не мода - это ее выбор, желание, право».
💭 «Пластичный заяц 🔥😍».
💭 «Ложишься на пол и как-будто бы не знаешь что делать дальше. Мало эмоций в импровизации».
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