Мнения разделились.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала фанатов новой видеозаписью с очередной тренировки. На этот раз девушка изменила катку с паркетом.

Не все оценили танцы Загитовой.

💭 «Талантливо и музыкально!»

💭 «Потрясающая импровизация!»

💭 «Алина ты сама себе хореограф!!!!Молодец👏👏👏👏👏».

💭 «Возможно - это возрастное. Повзрослеет.)))»

💭 «Нет, это не мода - это ее выбор, желание, право».

💭 «Пластичный заяц 🔥😍».

💭 «Ложишься на пол и как-будто бы не знаешь что делать дальше. Мало эмоций в импровизации».