Перепады настроения.

Звезда российского спорта Евгения Медведева пожаловалась подписчикам на изменения в своем организме:

«Друзья, всем доброе утро. Сижу на маникюрчике, привожу себя в порядок перед отпуском. Заметила одну штуку: когда я была в спорте, то меня хоть на центрифуге крути - все равно, а тут меня укачивает на заднем сиденье машины. Что это такое? У меня старческая вестибулярка теперь? Пишите в комментариях».

Спустя некоторое время.

«Иду я такая по ТЦ, вся в мыле, с огромной тяжеленной сумкой, читаю ваши комментарии. Как бы, ребят... люди, которые советуют мне сделать тест на беременность, с вами все нормально?» - сказала Женя.

Возникает вопрос: «А зачем было спрашивать?»