Звезда «Майами Хит» Джимми Батлер отказался брать в руки трофей чемпионов Восточной конференции НБА.

Баскетболист холодно сказал:

«Нет, я подержу следующий кубок».

Фанаты оценили жест Батлера.

💭 «Игроки, похоже, не довольны победой в финале конференции, потому что не смогли уничтожить соперника».

💭 «Это шаг к чемпионству. Сейчас не время праздновать. Менталитет MVP».

💭 «Я тоже смеялся над этим. Чувак сказал, что это поддельный трофей, а ему нужен настоящий».

💭 «Титула конференции недостаточно!»

💭 «У него не будет следующего».

💭 «Худший финал НБА в истории. Здесь нет чемпионов».

💭 «Менталитет чемпионов».