Sportsdaily
Блог

😤 «Менталитет чемпионов». Джимми Батлер отказался брать в руки трофей чемпионов конференции

Джимми Батлер Джимми Батлер
Майами Майами
Клубы Клубы
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Звезда «Майами Хит» Джимми Батлер отказался брать в руки трофей чемпионов Восточной конференции НБА.

Баскетболист холодно сказал:

«Нет, я подержу следующий кубок».

Фанаты оценили жест Батлера.

💭 «Игроки, похоже, не довольны победой в финале конференции, потому что не смогли уничтожить соперника».

💭 «Это шаг к чемпионству. Сейчас не время праздновать. Менталитет MVP».

💭 «Я тоже смеялся над этим. Чувак сказал, что это поддельный трофей, а ему нужен настоящий».

💭 «Титула конференции недостаточно!»

💭 «У него не будет следующего».

💭 «Худший финал НБА в истории. Здесь нет чемпионов».

💭 «Менталитет чемпионов».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий