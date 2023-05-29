😤 «Менталитет чемпионов». Джимми Батлер отказался брать в руки трофей чемпионов конференции
Звезда «Майами Хит» Джимми Батлер отказался брать в руки трофей чемпионов Восточной конференции НБА.
Баскетболист холодно сказал:
«Нет, я подержу следующий кубок».
Фанаты оценили жест Батлера.
💭 «Игроки, похоже, не довольны победой в финале конференции, потому что не смогли уничтожить соперника».
💭 «Это шаг к чемпионству. Сейчас не время праздновать. Менталитет MVP».
💭 «Я тоже смеялся над этим. Чувак сказал, что это поддельный трофей, а ему нужен настоящий».
💭 «Титула конференции недостаточно!»
💭 «У него не будет следующего».
💭 «Худший финал НБА в истории. Здесь нет чемпионов».
💭 «Менталитет чемпионов».
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