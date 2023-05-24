Анна Щербакова поделилась видео у себя в телеграм-канале после выступления на шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе» – команда шоу отправилась в тур по городам России и на этот раз остановилась в Омске.

На видео Анна запечатлела счастливую публику, которую поблагодарила за поддержку и сообщила, что из Омска отправится в Барнаул.

«Большое спасибо за теплый прием! Сегодня перед каждым прокатом слышала: «Аннушка, зажигайте!» и очень старалась вас не подвести. Каждый день мы выступаем в новом городе, сегодня поедем из Омска в Барнаул, потом на один денечек в Москву, после чего снова продолжим наш тур», – сказала Анна.