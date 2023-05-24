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Волейболистки vs Баскетболистки: выясняем в каком виде спорта играют самые красивые спортсменки России🔥🔥🔥

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Анастасия Бадина
Динамо Москва жен
Волейбол Волейбол

Екатерина Пипунырова и Анастасия Новицкая в качестве ярчайших представительниц.

Анастасия Новицкая до недавнего времени была Бадиной - именно с такой фамилией она пополнила ряды МБА, московского клуба женской суперлиги.

В 2017-м она играла за сборную России U16. В 2018-м стала чемпионкой ДЮБЛ (17-18 лет). А затем два сезона провела в резервных командах московского МБА и взорвала соцсети этим видео.

Сейчас Настя перебралась в Новосибирск, где играет за местное «Динамо» под 7-м номером.

В прошедшем сезоне она набирала в среднем 5 очков за игру с точностью 34,7%

Екатерина Пипунырова начала заниматься волейболом в 12-летнем возрасте в барнаульской СДЮШОР № 2 у тренера Н. И. Гладских.

В 2017 году Екатерина Пипунырова выступала за юниорскую сборную России, с которой стала бронзовым призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В 2021 заключила контракт с московским «Динамо» и тогда же дебютировала в составе национальной сборной России в розыгрыше Лиги наций. Приняла участие в 8 матчах сборной на турнире и набрала 2 очка.

Екатерина Пипунырова волейболистка фото, волейболистки интимные фото, российская волейболистка Пипунырова грудь фото - 12 мая 2023 - Sport24
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Выберем победителя в комментариях - 🏐 или 🏀?

7 комментариев

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krupin82
Все хорошие.Ничья.
+9
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+9
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Oleg Shalyshkin
Волейбол)
+4
0
+4
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MiZh
За волейбол!
+3
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АРХАТ
За Пипу, у неё грудь видно)
+1
0
+1
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Vadim Aksenov
Волейбол!!!👍
+1
0
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dmitriy
Средняя результативность конечно так себе, ну в остальном МВП однозначно.........................
P.S. За баскетбол!
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qj6cbcymcn
В волейболе мячи та оказывается больше чем в баскетболе!)
0
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