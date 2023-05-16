10 комментариев

Нашла свое призвание в качестве фитнес-модели.

Американка японского происхождения в марте отпраздновала свое 30-летие – сейчас у нее за плечами профессональная карьера фитнес-модели, миллионы подписчиков в соцсетях и роман с известным хореографом Феликсом Робинсоном.

Рост Хикару всего 156 сантиметров – она с самого детства идеально подходила для фигурного катания, но явно попала не к тому тренеру.

Тот обвинял девочку в излишней полноте, а в 10-летнем возрасте посадил на диету в 400 калорий в день.

Закончилось все расстройством пищевого поведения и уходом из спорта. К счастью, Хикару быстро нашла себя в другом направлении.

Теперь она делает становую с 200 килограммами, и даже может бедрами лопнуть арбуз.

А в перерывах между тренировками демонстрирует свою женственность в рекламных фотосессиях.