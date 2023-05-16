Sportsdaily
Блог

Хикару Комияма - ушла из фигурного катания, где заставляли постоянно худеть, в пауэрлифтинг - и теперь бедрами вскрывает арбузы😍😍😍

Клубы Клубы
женское катание женское катание
пауэрлифтинг пауэрлифтинг
Фигурное катание Фигурное катание

Нашла свое призвание в качестве фитнес-модели.

Американка японского происхождения в марте отпраздновала свое 30-летие – сейчас у нее за плечами профессональная карьера фитнес-модели, миллионы подписчиков в соцсетях и роман с известным хореографом Феликсом Робинсоном.

Рост Хикару всего 156 сантиметров – она с самого детства идеально подходила для фигурного катания, но явно попала не к тому тренеру.

Тот обвинял девочку в излишней полноте, а в 10-летнем возрасте посадил на диету в 400 калорий в день.

Закончилось все расстройством пищевого поведения и уходом из спорта. К счастью, Хикару быстро нашла себя в другом направлении.

Теперь она делает становую с 200 килограммами, и даже может бедрами лопнуть арбуз.

А в перерывах между тренировками демонстрирует свою женственность в рекламных фотосессиях.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бородин
Как фотограф грамотно скрывает ее накаченное тело, типа какая она секси. Либо фоткает с боку, либо маскирует платьем, и волосами
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF
Ответ Александр Бородин
Как фотограф грамотно скрывает ее накаченное тело, типа какая она секси. Либо фоткает с боку, либо маскирует платьем, и волосами
видно что Вы шарите
по факту это бочка метр 50
в жизни она смотрится ужасно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superpab
«профиссональная» это сильно!🤦🏼‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF
Ответ АРХАТ
А булками грецкие орехи щёлкать может?)
в блек холл и щщелкает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
А булками грецкие орехи щёлкать может?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana Kazakova
Как она выжила, если в детстве сидела на диете 400 ккал в день? Как такая диета вообще могла прийти кому-то в голову?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камиль Магизов
после арбуза, мало кто согласится поработать языком внизу, жизнь дороже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zukarello
Мощные , однако, аппараты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yurist111
тема расколки арбуза не раскрыта. давила давила, а как он треснул не показали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Александр Бородин
Как фотограф грамотно скрывает ее накаченное тело, типа какая она секси. Либо фоткает с боку, либо маскирует платьем, и волосами
Да, на любителя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий