Sportsdaily
Блог

🗿 «Это спина Быстрова?» Лыжницу Степанову завалили оскорблениями после публикации фото с голой спиной и футболкой «Зенита»

Клубы Клубы
Вероника Степанова Вероника Степанова
Лыжи Лыжи

Еще и сколиоз нашли.

Досрочная победа «Зенита» в чемпионате России вызвала бурную реакцию у спортивного сообщества, но явно не все будут иметь приятные воспоминания об этом.

Лыжница Вероника Степанова является одним их таких примеров.

Девушка выложила в соцсетях фотографию оголенной спины с поднятой вверх футболкой «Зенита», на которой красуется ее фамилия над 51-м номером.

Оценили этот кадр, мягко говоря, не все,

💭 «Это спина Быстрова?».

💭 «Сколиоз у нее походу».

💭 «На мужика похожа».

💭 «Тут сколиоз третьей степени. Ярко выраженная деформация позвоночника с углом искривления 25-50 градусов. При такой патологии страдают даже внутренние органы. Не дай Бог».

💭 «Тот парень, который ей тексты пишет, еще и на фото решил заменить?»

💭 «Кто-нибудь расскажите ей, что футболку можно было просто надеть».

💭 «Она уже не знает, как пропиариться».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустик Исхаков
Ничего личного, но фото действительно не очень, мягко говоря)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самый быстрый индиан
Когда классический ход с равномерными нагрузками меняют на коньковый, где лыжник двигается в позе краба, симметричной спины не будет. Нынешний спорт вообще не для воспитания здоровых физически развитых людей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий