Еще и сколиоз нашли.

Досрочная победа «Зенита» в чемпионате России вызвала бурную реакцию у спортивного сообщества, но явно не все будут иметь приятные воспоминания об этом.

Лыжница Вероника Степанова является одним их таких примеров.

Девушка выложила в соцсетях фотографию оголенной спины с поднятой вверх футболкой «Зенита», на которой красуется ее фамилия над 51-м номером.

Оценили этот кадр, мягко говоря, не все,

💭 «Это спина Быстрова?».

💭 «Сколиоз у нее походу».

💭 «На мужика похожа».

💭 «Тут сколиоз третьей степени. Ярко выраженная деформация позвоночника с углом искривления 25-50 градусов. При такой патологии страдают даже внутренние органы. Не дай Бог».

💭 «Тот парень, который ей тексты пишет, еще и на фото решил заменить?»

💭 «Кто-нибудь расскажите ей, что футболку можно было просто надеть».

💭 «Она уже не знает, как пропиариться».