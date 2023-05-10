🗿 «Это спина Быстрова?» Лыжницу Степанову завалили оскорблениями после публикации фото с голой спиной и футболкой «Зенита»
Еще и сколиоз нашли.
Досрочная победа «Зенита» в чемпионате России вызвала бурную реакцию у спортивного сообщества, но явно не все будут иметь приятные воспоминания об этом.
Лыжница Вероника Степанова является одним их таких примеров.
Девушка выложила в соцсетях фотографию оголенной спины с поднятой вверх футболкой «Зенита», на которой красуется ее фамилия над 51-м номером.
Оценили этот кадр, мягко говоря, не все,
💭 «Это спина Быстрова?».
💭 «Сколиоз у нее походу».
💭 «На мужика похожа».
💭 «Тут сколиоз третьей степени. Ярко выраженная деформация позвоночника с углом искривления 25-50 градусов. При такой патологии страдают даже внутренние органы. Не дай Бог».
💭 «Тот парень, который ей тексты пишет, еще и на фото решил заменить?»
💭 «Кто-нибудь расскажите ей, что футболку можно было просто надеть».
💭 «Она уже не знает, как пропиариться».
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