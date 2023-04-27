Покоряют московские тусовки.

Вчера в Москве прошла вечеринка Forbes, приуроченная к выходу списка «30 до 30 лет», где собраны самые богатые и успешные молодые бизнесмены по версии издания.

Мероприятие посетили две парочки из фигурного катания: Александра Трусова с Марком Кондратюком и Алена Косторная с Георгием Куницей.

Спортсмены позировали перед фотографами, демонстрируя свои наряды.

Особенно шикарно выглядела Алена в алом платье с откровенным разрезом на юбке.

Вечеринка проходила в центре Москвы, который был полностью перекрыт прошлым вечером из-за репетиции парада на 9 мая, поэтому добраться до места было не так уж и просто.

Саша и Марк решили эту проблему, отказавшись от такси и оседлав самокаты. И эта прогулка подарила Трусовой массу впечатлений.

Кажется, ребята отлично повеселились.