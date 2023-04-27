Помимо вылета из плей-офф НБА, баскетболист может отправиться в тюрьму.

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс обвинен по двум пунктам в нападении третьей степени после инцидента в матче с «Денвер Наггетс».

Команда Эдвардса проиграла «Наггетс» со счетом 112:109 в первом раунде плей-офф.

21-летний баскетболист не забил важнейший трехочковый бросок, который перевернул бы игру в последние минуты. «Денвер» выиграл серию со счетом 4-1.

Расстроенный спортсмен взял стул и замахнулся в направлении женщины-охранника, а также задел другого сотрудника, держа стул в руках.

Fox Sports сообщает, что командный автобус остановили после игры, чтобы полиция «Денвера» задержала Эдвардса.

В полиции заявили, что две женщины получили ранения, но не серьезные.

В заявлении «Миннесоты» говорится: «Мы знаем о предполагаемом инциденте в отношении Энтони Эдвардса после 5-й игры в Денвере и находимся в процессе сбора дополнительной информации. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев».

Эдвардсу может грозить штраф в размере 1000 долларов США или 18 месяцев тюремного заключения.

Суд над спортсменом состоится в июне.

После игры он сказал: «Я не хочу говорить о проблемах в моей карьере. Я воспринял услышанное слишком лично».