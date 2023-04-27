Sportsdaily
Блог

😱😱😱 У звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса проблемы. После поражения он поранил сотрудников арены, замахнувшись на них стулом

Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Миннесота Миннесота
Денвер Денвер
НБА НБА
Клубы Клубы
Баскетбол Баскетбол

Помимо вылета из плей-офф НБА, баскетболист может отправиться в тюрьму.

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс обвинен по двум пунктам в нападении третьей степени после инцидента в матче с «Денвер Наггетс».

Команда Эдвардса проиграла «Наггетс» со счетом 112:109 в первом раунде плей-офф.

21-летний баскетболист не забил важнейший трехочковый бросок, который перевернул бы игру в последние минуты. «Денвер» выиграл серию со счетом 4-1.

Расстроенный спортсмен взял стул и замахнулся в направлении женщины-охранника, а также задел другого сотрудника, держа стул в руках.

Fox Sports сообщает, что командный автобус остановили после игры, чтобы полиция «Денвера» задержала Эдвардса.

В полиции заявили, что две женщины получили ранения, но не серьезные.

В заявлении «Миннесоты» говорится: «Мы знаем о предполагаемом инциденте в отношении Энтони Эдвардса после 5-й игры в Денвере и находимся в процессе сбора дополнительной информации. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев».

Эдвардсу может грозить штраф в размере 1000 долларов США или 18 месяцев тюремного заключения.

Суд над спортсменом состоится в июне.

После игры он сказал: «Я не хочу говорить о проблемах в моей карьере. Я воспринял услышанное слишком лично».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergoid
Да, бросьте! Чел просто хотел стул разбить об пол и резко передумал!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Ильясов
не было умысла, на эмоциях, штраф и 15 суток работ + отступные пострадавшим, штраф лиге
и проч. издержки ... с Вас мр Эдуардс - 150 т. гринов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Хорошо что хоть Яннис сегодня не психовал, и не отрабатывал штрафные после матча, и на сотрудников не срывался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don_Krebs
Ученик Кокорина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий