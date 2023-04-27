😱😱😱 У звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса проблемы. После поражения он поранил сотрудников арены, замахнувшись на них стулом
Помимо вылета из плей-офф НБА, баскетболист может отправиться в тюрьму.
Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс обвинен по двум пунктам в нападении третьей степени после инцидента в матче с «Денвер Наггетс».
Команда Эдвардса проиграла «Наггетс» со счетом 112:109 в первом раунде плей-офф.
21-летний баскетболист не забил важнейший трехочковый бросок, который перевернул бы игру в последние минуты. «Денвер» выиграл серию со счетом 4-1.
Расстроенный спортсмен взял стул и замахнулся в направлении женщины-охранника, а также задел другого сотрудника, держа стул в руках.
Fox Sports сообщает, что командный автобус остановили после игры, чтобы полиция «Денвера» задержала Эдвардса.
В полиции заявили, что две женщины получили ранения, но не серьезные.
В заявлении «Миннесоты» говорится: «Мы знаем о предполагаемом инциденте в отношении Энтони Эдвардса после 5-й игры в Денвере и находимся в процессе сбора дополнительной информации. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев».
Эдвардсу может грозить штраф в размере 1000 долларов США или 18 месяцев тюремного заключения.
Суд над спортсменом состоится в июне.
После игры он сказал: «Я не хочу говорить о проблемах в моей карьере. Я воспринял услышанное слишком лично».
и проч. издержки ... с Вас мр Эдуардс - 150 т. гринов!