Sportsdaily
Блог

«Спустя три месяца». Журналист поделился одной маленькой, но обнадеживающей деталью, связанной с Романом Костомаровым

Роман Костомаров Роман Костомаров
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Пусть дальше будет только лучше.

Роман Костомаров уже несколько месяцев борется с последствиями пневмонии, из-за которой он был госпитализирован в начале января. Как сообщали СМИ, на фоне осложнений олимпийский чемпион пережил частичную ампутацию конечностей, несколько раз был в критическом состоянии, но все же он пошел на поправку.

Роман даже смог записать несколько голосовых сообщений своим друзьям, о чем рассказывали Илья Авербух и Александр Жулин.

А 3 апреля появилась еще одна положительная новость. Журналист «Спорт-Экспресс» Дима Кузнецов выложил на своем канале в телеграм скриншот и подписал его: «Ура, Роман Костомаров снова онлайн! Спустя три месяца».

Казалось бы, такая мелочь, но очень обнадеживающе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий