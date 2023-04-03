Пусть дальше будет только лучше.

Роман Костомаров уже несколько месяцев борется с последствиями пневмонии, из-за которой он был госпитализирован в начале января. Как сообщали СМИ, на фоне осложнений олимпийский чемпион пережил частичную ампутацию конечностей, несколько раз был в критическом состоянии, но все же он пошел на поправку.

Роман даже смог записать несколько голосовых сообщений своим друзьям, о чем рассказывали Илья Авербух и Александр Жулин.

А 3 апреля появилась еще одна положительная новость. Журналист «Спорт-Экспресс» Дима Кузнецов выложил на своем канале в телеграм скриншот и подписал его: «Ура, Роман Костомаров снова онлайн! Спустя три месяца».

Казалось бы, такая мелочь, но очень обнадеживающе.