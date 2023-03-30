Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку мартовского номера журнала Voice.

«Героинями нашей обложки и главного интервью стали чемпионки, фигуристки и просто красавицы Алина Загитова и Анна Щербакова – девушки, которыми гордится вся страна. Алина и Аня честно ответили на вопросы о своей дружбе и конкуренции, рассказали о своих подростковых бунтах и взрослых радостях», — написано в анонсе выпуска.

В номер, конечно же, попала лишь малая часть сделанных фотографий, но журнал решил поделиться видео бэкстейджа со съемок подруг-фигуристок.

У Алины было больше разных образов, в отличие от Ани, но обе спортсменки прекрасно выглядят в любом стиле.

Эти дамы хороши во всем , не правда ли?