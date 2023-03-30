Sportsdaily
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Загитова и Щербакова снялись для обложки журнала Voice. На фотосессии фигуристки примеряли разные игривые образы 😎👒

Алина Загитова Алина Загитова
Анна Щербакова Анна Щербакова
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Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку мартовского номера журнала Voice.

«Героинями нашей обложки и главного интервью стали чемпионки, фигуристки и просто красавицы Алина Загитова и Анна Щербакова – девушки, которыми гордится вся страна. Алина и Аня честно ответили на вопросы о своей дружбе и конкуренции, рассказали о своих подростковых бунтах и взрослых радостях», — написано в анонсе выпуска.

В номер, конечно же, попала лишь малая часть сделанных фотографий, но журнал решил поделиться видео бэкстейджа со съемок подруг-фигуристок.

У Алины было больше разных образов, в отличие от Ани, но обе спортсменки прекрасно выглядят в любом стиле.

Эти дамы хороши во всем , не правда ли?

1 комментарий

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margo_rita
когда смотрю подобные журналы, невольно приходит мысль, что индустрией моды управляют мужчины с нетрадиционной ориентацией. только человек, которому не нравятся женщины, способен максимально испортить даже самую красивую девушку. ))))
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