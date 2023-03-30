Пара на льду и в жизни.

В середине января чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная перешла в парное катание, где теперь будет выступать с Георгием Куницей, который по совместительству является бойфрендом фигуристки.

Ей пришлось завершить одиночную карьеру из-за травмы бедра и перенесенной операции.

«Когда я пыталась восстанавливать элементы, ощущалась очень большая нагрузка. Начала сильно болеть нога, чего не было, когда я разучивала парные движения. На тренировке я учила свои одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. Как бы это странно ни звучало, но на последних нога не болела, а на прыжках, например, она болит до сих пор», – говорила Косторная.

Алена и Георгий упорно готовятся к своему дебюту в парном катании, разучивая все новые и новые элементы. Вчера фан аккаунт фигуристки опубликовал видео с тренировки, где спортсмены тренируют новую поддержку.

Надеемся поскорее увидеть эту сладкую парочку на льду.

Ждете дебют Алены в парном катании?