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🎥👩‍❤️‍👨 Косторная и Куница продолжают подготовку к дебюту в парном катании. Появилось видео новой поддержки в их исполнении

Георгий Куница
Алена Косторная Алена Косторная
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Пара на льду и в жизни.

В середине января чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная перешла в парное катание, где теперь будет выступать с Георгием Куницей, который по совместительству является бойфрендом фигуристки.

Ей пришлось завершить одиночную карьеру из-за травмы бедра и перенесенной операции.

«Когда я пыталась восстанавливать элементы, ощущалась очень большая нагрузка. Начала сильно болеть нога, чего не было, когда я разучивала парные движения. На тренировке я учила свои одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. Как бы это странно ни звучало, но на последних нога не болела, а на прыжках, например, она болит до сих пор», – говорила Косторная.

Алена и Георгий упорно готовятся к своему дебюту в парном катании, разучивая все новые и новые элементы. Вчера фан аккаунт фигуристки опубликовал видео с тренировки, где спортсмены тренируют новую поддержку.

Надеемся поскорее увидеть эту сладкую парочку на льду.

Ждете дебют Алены в парном катании?

1 комментарий

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tim55555
Молодец, Алёна! Не боится поддержек. С интересом жду эту пару в соревнованиях следующего сезона.
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