Елизавета Туктамышева столкнулась с трудностями перед шоу «Русский выход».

26-летнюю фигуристку долго не пропускали во дворец спорта «Мегаспорт». Стюарды не могли найти Лизу в списке участников соревнований.

Напомним, что в эти минуты идет турнир по шоу-программам «Русский вызов», участниками которого стали звезды российского фигурного катания.

Трансляция на Первом канале.