🛑 Ты не пройдешь! Туктамышеву долго не пропускали в ледовый дворец. Лизу не могли найти среди участников шоу «Русский выход»
Елизавета Туктамышева столкнулась с трудностями перед шоу «Русский выход».
26-летнюю фигуристку долго не пропускали во дворец спорта «Мегаспорт». Стюарды не могли найти Лизу в списке участников соревнований.
Напомним, что в эти минуты идет турнир по шоу-программам «Русский вызов», участниками которого стали звезды российского фигурного катания.
Трансляция на Первом канале.
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