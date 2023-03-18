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🛑 Ты не пройдешь! Туктамышеву долго не пропускали в ледовый дворец. Лизу не могли найти среди участников шоу «Русский выход»

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Елизавета Туктамышева столкнулась с трудностями перед шоу «Русский выход».

26-летнюю фигуристку долго не пропускали во дворец спорта «Мегаспорт». Стюарды не могли найти Лизу в списке участников соревнований.

Напомним, что в эти минуты идет турнир по шоу-программам «Русский вызов», участниками которого стали звезды российского фигурного катания.

Трансляция на Первом канале.

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