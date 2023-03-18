Обещает, что будет красиво.

Евгения Медведева придумала интерактив для зрителей, который она хочет устроить во время своего выступления на шоу «Русский вызов».

Женя попросила своих подписчиков спеть, и объяснила, когда это нужно сделать.

Женя провела опрос в своем телеграм-канале, чтобы узнать, сколько подписчиков посетят шоу. Оказалось, что довольно много - почти 2000 человек.

Текст песни будет написан на табло, но на всякий случай 👇.

Поможете?