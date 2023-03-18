Sportsdaily
Блог

🎙️ «Влетим высоко!». Медведева просит болельщиков поддержать песней ее выступление на «Русском вызове»

Евгения Медведева Евгения Медведева
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Обещает, что будет красиво.

Евгения Медведева придумала интерактив для зрителей, который она хочет устроить во время своего выступления на шоу «Русский вызов».

Женя попросила своих подписчиков спеть, и объяснила, когда это нужно сделать.

Женя провела опрос в своем телеграм-канале, чтобы узнать, сколько подписчиков посетят шоу. Оказалось, что довольно много - почти 2000 человек.

Текст песни будет написан на табло, но на всякий случай 👇.

Поможете?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий