🎙️ «Влетим высоко!». Медведева просит болельщиков поддержать песней ее выступление на «Русском вызове»
Обещает, что будет красиво.
Евгения Медведева придумала интерактив для зрителей, который она хочет устроить во время своего выступления на шоу «Русский вызов».
Женя попросила своих подписчиков спеть, и объяснила, когда это нужно сделать.
Женя провела опрос в своем телеграм-канале, чтобы узнать, сколько подписчиков посетят шоу. Оказалось, что довольно много - почти 2000 человек.
Текст песни будет написан на табло, но на всякий случай 👇.
Поможете?
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