Убили всю интригу.

Фигурист Александр Галлямов раскритиковал Первый канал за спойлеры номеров, которые будут показаны сегодня вечером на шоу «Русский вызов».

«Как только спортсмены придумали какие-то необычные, интересные и оригинальные номера — нужно сразу всё спойлерить и засвечивать. И тогда какой интерес дальше смотреть, когда все всё уже знают? Я, честно говоря, этого совсем не понимаю. Так что спасибо, очень интересно», - сказал фигурист.

Напомним, что «Русский вызов» состоится сегодня в Москве на арене «Мегаспорт». Начало в 17:15 по московскому времени.