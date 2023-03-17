😡 «Спасибо, очень интересно». Галлямов наехал на Первый канал за спойлеры номеров
Убили всю интригу.
Фигурист Александр Галлямов раскритиковал Первый канал за спойлеры номеров, которые будут показаны сегодня вечером на шоу «Русский вызов».
«Как только спортсмены придумали какие-то необычные, интересные и оригинальные номера — нужно сразу всё спойлерить и засвечивать. И тогда какой интерес дальше смотреть, когда все всё уже знают? Я, честно говоря, этого совсем не понимаю. Так что спасибо, очень интересно», - сказал фигурист.
Напомним, что «Русский вызов» состоится сегодня в Москве на арене «Мегаспорт». Начало в 17:15 по московскому времени.
Комментарии