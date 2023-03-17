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😡 «Спасибо, очень интересно». Галлямов наехал на Первый канал за спойлеры номеров

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Убили всю интригу.

Фигурист Александр Галлямов раскритиковал Первый канал за спойлеры номеров, которые будут показаны сегодня вечером на шоу «Русский вызов».

«Как только спортсмены придумали какие-то необычные, интересные и оригинальные номера — нужно сразу всё спойлерить и засвечивать. И тогда какой интерес дальше смотреть, когда все всё уже знают? Я, честно говоря, этого совсем не понимаю. Так что спасибо, очень интересно», - сказал фигурист.

Напомним, что «Русский вызов» состоится сегодня в Москве на арене «Мегаспорт». Начало в 17:15 по московскому времени.

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