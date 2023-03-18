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🤷 «Я буду выступать с показательной программой, которую еще никто не видел 🤫». Сегодня вечером Загитова покажет новый номер!

Алина Загитова Алина Загитова
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«Русский вызов» обещает быть интересным.

Алина Загитова анонсировала свой новый номер, который она покажет на шоу «Русский вызов».

Олимпийская чемпионка рассказала об этом в эфире программы «Доброе утро», а также в своих соцсетях.

Напомним, что в субботу, 18 марта, в Москве на арене «Мегаспорт» пройдет турнир по шоу-программам «Русский вызов».

Соревнование в прямом эфире покажут на Первом канале. Начало в 17.15 по московскому времени.

Алина Загитова выйдет на лед последней.

Будете смотреть?

1 комментарий

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Nastyok
Алина и занавеса.
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