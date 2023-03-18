🤷 «Я буду выступать с показательной программой, которую еще никто не видел 🤫». Сегодня вечером Загитова покажет новый номер!
«Русский вызов» обещает быть интересным.
Алина Загитова анонсировала свой новый номер, который она покажет на шоу «Русский вызов».
Олимпийская чемпионка рассказала об этом в эфире программы «Доброе утро», а также в своих соцсетях.
Напомним, что в субботу, 18 марта, в Москве на арене «Мегаспорт» пройдет турнир по шоу-программам «Русский вызов».
Соревнование в прямом эфире покажут на Первом канале. Начало в 17.15 по московскому времени.
Алина Загитова выйдет на лед последней.
Будете смотреть?
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