«Русский вызов» обещает быть интересным.

Алина Загитова анонсировала свой новый номер, который она покажет на шоу «Русский вызов».

Олимпийская чемпионка рассказала об этом в эфире программы «Доброе утро», а также в своих соцсетях.

Напомним, что в субботу, 18 марта, в Москве на арене «Мегаспорт» пройдет турнир по шоу-программам «Русский вызов».

Соревнование в прямом эфире покажут на Первом канале. Начало в 17.15 по московскому времени.

Алина Загитова выйдет на лед последней.

Будете смотреть?