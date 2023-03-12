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«Динамо» обыграл «Зенит» в Кубке России не без помощи Жени Медведевой: фигуристка активно болела за клуб в соц.сетях

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Вчера вечером состоялся четвертьфинальный матч в Кубке России между «Динамо» и «Зенитом». Игра получилась напряженной: уже на 1-й минуте московский клуб вперед. Мяч в собственные ворота срезал голкипер Александр Васютин. «Зенит» отыгрался на 36-й минуте. Гол в активе Зелимхана Бакаева. Но больше счет не менялся.

Победитель был определен в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Динамо».

За ходом игры следила и ярая болельщица «Динамо» Евгения Медведева. Именитая фигуристка делилась эмоциями с поклонниками в социальных сетях.

Возможно, поддержка Жени сыграла свою роль и помогла московскому клубу обыграть грозных соперников из Питера.

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