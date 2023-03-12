Обещала сальхов, но решила удивить.

Фигуристка Евгения Медведева недавно говорила, что может сделать тройной сальхов без подготовки. Результат - неудача.

Но! Похоже, что Женя просто перепутала, ведь вчера ей удалось исполнить тройной тулуп!

Что тут сказать - похоже, что Евгения и сама удивлена не меньше вашего. Чистейший тройной тулуп, в который Медведева смогла поверить только через несколько секунд.

Мастерство не потеряешь!

Источник - телеграм-канал Медведевой.