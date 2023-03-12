🤩 Вау! Медведева в футболке и спортивных штанах чисто исполнила один из сложнейших прыжков фигурного катания
Обещала сальхов, но решила удивить.
Фигуристка Евгения Медведева недавно говорила, что может сделать тройной сальхов без подготовки. Результат - неудача.
Но! Похоже, что Женя просто перепутала, ведь вчера ей удалось исполнить тройной тулуп!
Что тут сказать - похоже, что Евгения и сама удивлена не меньше вашего. Чистейший тройной тулуп, в который Медведева смогла поверить только через несколько секунд.
Мастерство не потеряешь!
Источник - телеграм-канал Медведевой.
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