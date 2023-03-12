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🤩 Вау! Медведева в футболке и спортивных штанах чисто исполнила один из сложнейших прыжков фигурного катания

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Евгения Медведева Евгения Медведева
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Обещала сальхов, но решила удивить.

Фигуристка Евгения Медведева недавно говорила, что может сделать тройной сальхов без подготовки. Результат - неудача.

Но! Похоже, что Женя просто перепутала, ведь вчера ей удалось исполнить тройной тулуп!

Что тут сказать - похоже, что Евгения и сама удивлена не меньше вашего. Чистейший тройной тулуп, в который Медведева смогла поверить только через несколько секунд.

Мастерство не потеряешь!

Источник - телеграм-канал Медведевой.

1 комментарий

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Виктор Дмитриев
давно ли 3Т стал "одним из сложнейших"? Вообще-то его в качестве сольного прыжка исполняют фигуристки уровня Элишки Бржезиновой разве что. Это самый дешевый из тройных. Ну, еще у Левито был этот прыжок соло - просто из-за странных особенностей нынешних правил.
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