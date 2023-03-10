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«Стыдно? Нет». Медведева рассказала, что она воровала в магазинах 😱😱😱

Евгения Медведева Евгения Медведева
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Признания от фигуристки.

Евгения Медведева стала гостьей YouTube-шоу «Я себя знаю!» Азамата Мусагалиева. В этой передаче звезды отвечают на вопросы, а в случае неправильных ответов рассказывают отвратительные истории из своей жизни.

Сначала Женя рассказала, как она случайно оскорбила тренера по ОФП в Торонто и как она опоздала на разминку перед чемпионатом мира. За этим последовало более шокирующее признание.

Ведущий спросил ее, воровала ли она когда-нибудь в жизни, на что фигуристка ответила:

«Конфеты из «Ашана». Стыдно? Нет. Шоколадку из «Магнита» тоже таскала. Мы с девчонками узнали, что там нет пищалок этих вот, и мы таскали оттуда».

Довольно удивительное «развлечение» для двукратной чемпионки мира.

1 комментарий

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Bulat89
Лучше иногда промолчать,на тебя же смотрят,равняются.
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